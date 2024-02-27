“3 حلول أحلاها مُرّ”.. جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع هدنة مرتقبة في غزة (فيديو)

تمنى المشاركون بدء هذه الهدنة خاصة أن شهر رمضان المبارك على الأبواب

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر خطنا الساخن مع التقارير التي نشرت أهم بنود الهدنة المرتقبة في غزة.

وتمنى المشاركون بدء هذه الهدنة خاصة أن شهر رمضان المبارك على الأبواب، واستبعدوا الاتفاق على حل للدولتين باعتباره صعب جدًّا.

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ورأى متفاعلون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد تحقيق هدف واحد فقط هو المساهمة في وقف إطلاق النار، كما جاء في تصريحه العلني بأنه ضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وساهم في وقف هذه الحرب.

واعتبر مشاهدون أن نتنياهو لم يحقق أي هدف من أهدافه المعلنة منذ بداية الحرب، بل قتل وشرد الأطفال والمدنيين العزل في القطاع.

وقال أحد المشاركين إن أهالي غزة أمام 3 حلول أحلاها مرّ، إما الموت بالقصف الذي لا يتوقف، وإما الموت من الجوع وأكل أعلاف الحيوانات، وأخيرًا الموت بالأوبئة والأمراض بسبب نقص المستلزمات الطبية.

وأشار الجمهور إلى مدى أهمية هذه الهدنة، ذلك لما تحتويه من تخفيف في حدة ووتيرة الحرب.