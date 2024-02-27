“3 حلول أحلاها مُر”.. جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع هدنة مرتقبة في غزة (فيديو)

تمنى المشاركون بدأ هذه الهدنة خاصة وأن شهر رمضان المبارك على الأبواب

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر خطنا الساخن مع التقارير التي نشرت أهم بنود الهدنة المرتقبة في غزة.

وتمنى المشاركون بدأ هذه الهدنة خاصة وأن شهر رمضان المبارك على الأبواب كما استبعدوا الاتفاق على حل للدولتين باعتبارها صعبة جدًا.

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ورأى متفاعلون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد تحقيق هدف واحد فقط وهو تصريحه للعلن بأنه ضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وساهم في وقف هذه الحرب.

واعتبر مشاهدون أن نتنياهو لم يحقق أي هدف من أهدافه المعلنة منذ بداية الحرب بل قتل وشرد الأطفال والمدنيين العزل ككل في القطاع.

وقال أحد المشاركين أن أهالي غزة أمام 3 حلول أحلاها مر، إما الموت بالقصف الذي لا يتوقف، وإما الموت من الجوع وأكل أعلاف الحيوانات، وأخيرًا الموت بالأوبئة والأمراض بسبب نقص المستلزمات الطبية.

وأشار الجمهور الى مدى أهمية هذه الهدنة في حال تحققت وذلك لما تحتويه من تخفيف في حدة ووتيرة الحرب.