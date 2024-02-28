جمهور الجزيرة مباشر يعلق على تقرير أممي بشأن الأزمة في قطاع غزة (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع تصريحات المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، الذي قال إن الأزمة في قطاع غزة غير مسبوقة على مستوى العالم.

وأشار المقرر الأممي إلى أن هناك محاولات من الحكومات لإدخال المساعدات لكن لا توجد أفعال، مضيفًا أن إسرائيل تُجوّع الفلسطينيين عمدًا، ويجب محاسبتها على جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وهذا يعني أن دولة إسرائيل كلها مذنبة، وليس الأفراد أو الحكومة الحالية وحدهم.

وأدان جمهور الجزيرة مباشر ما يحدث في قطاع غزة، وطالبوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية بالضغط على دولة الاحتلال بكل السبل لإيقاف الحرب وتنفيذ الهدنة المرتقبة لإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة الذي يتعرض لمجاعة قاتلة.

وشدد المشاركون، في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، على ضرورة اتخاذ موقف عربي وإسلامي أكثر حزمًا لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة الذي يمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي إدخال الغذاء والدواء وأبسط مقومات الحياة له.

ولا يزال الاحتلال يواصل ارتكاب جرائمه بحق المدنيين في قطاع غزة بالقتل والتجويع ومنع دخول مساعدات إنسانية.

وقال مشاركون إن إغلاق المعابر مع قطاع غزة وعدم دخول المساعدات الإنسانية، يُعَد جريمة حرب وانتهاكًا صريحًا للقانون الدولي على مرأى ومسمع من العالم أجمع.