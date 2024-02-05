جمهور الجزيرة مباشر ردا على بن غفير : أهل غزة باقون كشجرة الزيتون ولن يرحلوا (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر خطنا الساخن مع ما قاله وزير الأمن القومي الإسرائيلي “إيتمار بن غفير” حول وجوب تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية ومنحهم حوافز مالية.

ووجه متابعون رسالة إلى بن غفير طلبوا منه فيها أخذ العبرة من المحاولات الإسرائيلية السابقة لتهجير الفلسطينيين التي باءت بالفشل.

وعبر مشاركون عن عدم استغرابهم هذا التصريح الذي اعتبروه نموذجا من السياسة التي تنتهجها إسرائيل لتهجير وإبادة الشعب الفلسطيني بقصفه ومنع دخول المساعدات إليه.

وضمن هذا التفاعل، ندد أحد المشاركين بتشدد بن غفير وبسياسته العدائية للفلسطينيين.

ورأى جمهور الجزيرة مباشر أن بن غفير يمثل الوجه الحقيقي للاحتلال الذي انهزم بعد شنّه الحرب على غزة وفشله في تحقيق أهدافه.

واعتبرت فئة من الجمهور أن بن غفير يحلم ويتمنى أمنيات مستحيلة لأن الشعب الفلسطيني متجذر في أرضه وباق كشجرة الزيتون ولن يرحل.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمّرة ضد قطاع غزة، خلّفت حتى أمس الأحد، 27365 شهيدا و66630 مصابا، 70% منهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.