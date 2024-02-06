جمهور الجزيرة مباشر يدعم مبادرة “لا تعتادوا.. العدوان مستمر” (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن مع البث المشترك الذي قامت به 6 إذاعات من دول مختلفة تحت شعار “لا تعتادوا.. العدوان مستمر”.

وقال متابعون إن العدوان على غزة لا يزال مستمرا، ولهذا يجب أن تقف كل وسائل الإعلام العربية مع الشعب الفلسطيني.

وأشاد مشاركون بهذه المبادرة، مؤكدين دعمهم التام لأهالي غزة والشعب الفلسطيني عموما في وجه العدوان المستمر عليه.

وعبر متفاعلون عن تقديرهم لأي وسيلة إعلامية تنقل المعاناة التي يتعرض لها أهالي غزة يوميا، مشيدين بتغطية قناة الجزيرة مباشر المستمرة للحرب على غزة.

وطلب جمهور الجزيرة مباشر من العالم ألا يعتاد على الحرب وعلى المجازر التي يشاهدها يوميا، مشيرا إلى وجوب الوقوف مع أهالي غزة في هذه الفترة العصيبة التي يمرون بها.

ورأى أحد المتابعين أن عنوان البث الذي قامت به الإذاعات العربية يعتبر عنوانا قويا وفي الصميم، وذلك لما احتواه من عبارات تشير إلى مدى معاناة الشعب الفلسطيني.