نازحات فلسطينيات ردا على تصريحات بن غفير: لن نرحل عن غزة ولو بأموال الدنيا (فيديو)

أكدت نازحات فلسطينيات في قطاع غزة تمسكهن بأرضهن والبقاء في القطاع والعودة إلى منازلهن حتى لو كانت مدمرة، مشددات على أن هذه الأرض هي أرضهن وأرض أجدادهن ولن يرحلوا عنها.

وأعلنت نازحات بمخيمات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في مقاطع فيديو للخط الساخن للجزيرة مباشر، رفضهن القاطع لتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي دعا إلى تشجيع الفلسطينيين في قطاع غزة على الهجرة الطوعية مقابل إعطائهم مبالغ مالية، وأكدن أنهن لن يتركن أرضهن ولو بأموال الدنيا كلها، على حد تعبيرهن.

وأضفن أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه وأرض أجداده ولن يسمح بتكرار سيناريو التهجير الذي حدث عام 1948، مؤكدات بقاءهن في فلسطين وتحريرها بالقوة كما أخذت بالقوة.