جمهور الجزيرة مباشر: الموقف الدولي من “مجزرة الطحين” مجرد إدانات كلامية (فيديو)

انتقد مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر الموقف الدولي المتخاذل من “مجزرة الطحين” التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني خلال تجمعهم للحصول على “كيس طحين” من المساعدات الإنسانية القليلة التي تصل إلى مدينة غزة وسائر مناطق الشمال المحاصر.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، إن المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية ليس لديهم سوى الشجب والاستنكار والإدانة بأشد العبارات دون اتخاذ موقف حقيقي رادع لدولة الاحتلال يوقفها عن ارتكاب المجازر اليومية في حق الشعب الفلسطيني.

وانتقد مشاركون ما سمّوه “صمت” الدول العربية والإسلامية اتجاه ما يحدث من جرائم ترتكب يوميا في حق الشعب الفلسطيني في غزة، متسائلين هل لا تملك هذه الدول أي أوراق تغط بها على إسرائيل لوقف جرائمها في حق المدنيين؟

منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يدين مجـزرة "الرشيد" ويصفها بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"#الجزيرة_مباشر | #غزة_تجّوع pic.twitter.com/YCRyKMlNzF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 1, 2024

وأشاروا إلى أن الهيئات والمؤسسات الدولية والأممية التي أنشئت عقب الحرب العالمية الثانية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، ما هي إلا أدوات في أيدي المنتصرين في تلك الحرب وحلفائهم لتحقيق أهدافهم ومصالحهم فقط.

وأمس الخميس، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على تجمع لفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة “دوار النابلسي” قرب مدينة غزة؛ مما أسفر عن مقتل 112 فلسطينيا على الأقل، وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.