جمهور الجزيرة يعلق على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بشارع الرشيد في غزة (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بشارع الرشيد بغزة في حق نازحين ينتظرون المساعدات.

وأدان متابعون المجزرة التي نفذها الاحتلال في حق المدنيين العزل، معبرين عن غضبهم الكامل إزاء هذه المجزرة.

ورأى مشاركون أن الاحتلال لم يعترف في تاريخه بأي جريمة ارتكبها ودائما ما يتهم بها غيره.

وأكد متفاعلون على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم العهود والمواثيق ولا يجب الوثوق به باعتباره صاحب الغدر والمكر في حق الشعب الفلسطيني، وسبق أن قام بالعديد من المجازر بحجة أنه يعطي الأمان والطمأنينة للمدنيين ثم يسارع بضربهم.

وقال الجمهور إن جيش الاحتلال يعتبر أسوء جيش في التاريخ لعدم امتلاكه للأخلاق والقيم الإنسانية لاسيما انتهاكه لكل القوانين.

واستنكر آخرون هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في حق المدنيين بدم بارد وسط صمت عالمي ودون تحرك لإنقاذهم