جمهور الجزيرة يعلق على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بشارع الرشيد في غزة (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بشارع الرشيد بغزة في حق نازحين ينتظرون المساعدات.

وأدان متابعون المجزرة التي نفذها الاحتلال في حق المدنيين العزل، معبرين عن شدة غضبهم إزاء هذه المجزرة.

ورأى مشاركون أن الاحتلال لم يعترف في تاريخه بأي جريمة ارتكبها، ودائما ما يتهم بها غيره.

وأكد متفاعلون أن الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم العهود والمواثيق ولا ينبغي الوثوق به لأنه صاحب غدر ومكر في حق الشعب الفلسطيني، وسبق أن قام بالعديد من المجازر، إذ أعطى الأمان للمدنيين ثم سارع بضربهم.

وقال الجمهور إن جيش الاحتلال يعتبر أسوأ جيش في التاريخ لعدم تحلّيه بالأخلاق والقيم الإنسانية وانتهاكه لكل القوانين.

واستنكر آخرون هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في حق المدنيين بدم بارد، وسط صمت عالمي ودون تحرك لإنقاذ الضحايا.