“دليل إجرام جيش الاحتلال”.. جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع تصريحات حاخام السفارديم

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن مع تصريحات حاخام السفارديم في إسرائيل عن مغادرة البلاد في حال إجبارهم على التجنيد.

ورأى عدد من المشاركين هذه التصريحات دليلا على الإجرام الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين الأبرياء من مجازر وتشريد وترويع.

وقال الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل (طائفة اليهود الشرقيين) إسحق يوسف، السبت، إنه في حال إجبار المتدينين على الخدمة العسكرية فإنهم سيسافرون جميعهم إلى الخارج.

ورأى مشاركون آخرون أن هذا التصريح يدل على وجود أزمة في جيش الاحتلال تتمثل في نقص الجنود وخاصة الاحتياط.