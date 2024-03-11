صوت الناس|القدس

جمهور الجزيرة مباشر: لو تجمع الشباب الممنوعون من دخول الأقصى لزعزعوا أرجاء إسرائيل (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلي يمنع المئات من الصلاة في المسجد الأقصى ويعتدي عليهم
مدة الفيديو 03 minutes 59 seconds
11/3/2024

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر خطنا الساخن مع منع الاحتلال الإسرائيلي المئات من الصلاة في المسجد الأقصى في أولى ليالي رمضان.

وقال متابعون إن القدس اليوم “تُنتهك وتُمنع من شعبها أمام أعين العالم الذي لم يتدخل حتى في منع المجازر وحرب التهجير والتجويع التي يرتكبها الاحتلال يوميًّا” في غزة.

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ورأى مشاركون أن نتنياهو يمنع المصلين خوفًا ورعبًا منهم لأنه لا يريد أن تُفتح له جبهة أخرى في القدس كتلك التي في غزة.

وتمنى الجمهور إيقاف المجازر اليومية في غزة وأن يكفّ الاحتلال عن “أعماله الإجرامية” في القدس وكل مناطق الضفة وغزة.

وقال آخرون إن إسرائيل تعلم جيدا أن الشباب الذين منعتهم من دخول الأقصى لو توحدوا لزعزعوا أرجاء دولة الاحتلال.

ومساء الأحد، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مئات المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى، واعتدت على عدد منهم بالضرب في أولى ليالي شهر رمضان المبارك.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة قيام أفراد من شرطة الاحتلال بضرب أشخاص كانوا يحاولون الدخول من أبواب المسجد الأقصى، ومنعهم من الدخول.

المصدر : الجزيرة مباشر