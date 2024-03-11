مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر: لا تنسوا غزة في رمضان (فيديو)

أدان مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر حملة التجويع والحصار التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالب مشاركون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر العالم الحر والدول العربية والإسلامية بمساندة أهل غزة لا سيما مع حلول شهر رمضان المبارك.

وشدد المشاركون على ضرورة كسر الحصار وإدخال المساعدات وفتح المعابر مع القطاع بشكل كامل، وتساءلوا: كيف لمن يجوع ليلًا ونهارًا أن يستطيع صيام شهر رمضان؟

ودعا مشاركون شعوب العالم والإسلامي إلى عدم نسيان أهل غزة في شهر رمضان، مطالبين من يروجون للطعام والشراب والمطاعم على مواقع التواصل الاجتماعي بمراعاة شعور الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب تجويع ممنهجة من قبل الاحتلال.