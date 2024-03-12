جمهور الجزيرة مباشر يعلق على استمرار العدوان بحق الفلسطينيين خلال رمضان (فيديو)

أدان مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب “المجازر” بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر إن جيش الاحتلال الذي يرتكب المجازر كل يوم لا تعنيه مكانة شهر رمضان.

وألقى المشاركون باللوم على الدول العربية والإسلامية التي لم تتخذ مواقف حازمة لردع الاحتلال ووقف العدوان على قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة في أول أيام شهر مضان المبارك، وقالت وزارة الصحة في القطاع إن الاحتلال ارتكب سبع مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفع العدد الإجمالي للشهداء والمصابين نتيجة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 31 ألف شهيد ونحو 73 ألف جريح.