غزة.. طفلة تحتاج إلى عملية بالقلب ووالدها يناشد العلاج في الخارج (فيديو)

تعاني الطفلة لانا السيد مرض القلب، وكان من المفترَض أن تُجري عملية جراحية في شهر يناير/كانون الثاني الماضي خارج غزة، ولكنها لم تجر العملية بسبب الحرب الإسرائيلية وصعوبة السفر إلى خارج القطاع.

وقال والد لانا إنها تعاني نقصا حادّا في الأكسجين، وإنها موجودة الآن في مستشفى شهداء الأقصى رغم أنه غير مهيأ لعلاج طفلته.

وأكد الوالد أن المستشفى قام بعمل تحويلة لطفلته للسفر خارج غزة لتلقي العلاج، ولكن توجد عقبات أمامهم إذ إنهم لا يحملون جوازات سفر ولا يملكون المال الكافي لاستخراجها.

وأشار الوالد إلى أنهم يعانون ظروفا مادية صعبة من قبل الحرب، وازدادت سوءا بعد الحرب.

وناشد الجهات المختصة والأمة الإسلامية مساعدته في علاج طفلته، وقال إن من حقها العيش وتلقي العلاج كبقية أطفال العالم.