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مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر: كيف يفطر المسلمون وأهل غزة يموتون من الجوع؟ (فيديو)

غزة 2 رمضان (12 مارس)
مدة الفيديو 04 minutes 09 seconds
13/3/2024

تفاعل مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر مع المجاعة في شمال قطاع غزة، والتي تزداد حدتها مع حلول شهر رمضان الكريم.

وتساءل مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر كيف يتسحر ويفطر الفلسطينيون على الماء فقط؟.

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وقال مشاركون إنهم لا يجدون ما يمكن قوله في ظل ما يحدث من إبادة جماعية وجوع وعطش، خاصة في شهر رمضان.

وأشار آخرون إلى أن أهالي قطاع غزة كانوا صائمين بالفعل قبل شهر رمضان بسبب النقص الحاد في الغذاء والطعام، مؤكدين أن الوضع مؤلم جدا.

وذكر مشاركون أن ما يدخل من مساعدات إلى قطاع غزة ضئيل للغاية ولا تلبي احتياجات أهالي القطاع، مطالبين بضرورة حدوث تدخل حقيقي وفعال في هذا الشأن.

وقال أحد المتابعين إن ما يعانيه أهالي قطاع غزة من مجازر وتجويع هي جرائم ضد كل العرب والمسلمين، مؤكدا أن سكان القطاع أصحاب الحق وسينتصرون.

وتوجه مشاركون بسؤال للعرب والمسلمين عن شعورهم لدى الإفطار عند آذان المغرب في نفس الوقت الذي يموت فيه أهالي غزة من الجوع.

المصدر : الجزيرة مباشر