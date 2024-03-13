مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر: كيف يفطر المسلمون وأهل غزة يموتون جوعا؟ (فيديو)
تفاعل مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر مع المجاعة في شمالي قطاع غزة، التي تزداد حدتها مع حلول شهر رمضان الكريم.
وتساءل مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر “كيف يتسحر الفلسطينيون ويفطرون على الماء فقط؟”.
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وقال مشاركون إنهم لا يجدون ما يمكن قوله مع ما يحدث من إبادة جماعية وجوع وعطش، خاصة في شهر رمضان.
وأشار آخرون إلى أن أهالي قطاع غزة كانوا صائمين بالفعل قبل شهر رمضان بسبب النقص الحاد في الغذاء والطعام، مؤكدين أن الوضع مؤلم جدا.
وذكر مشاركون أن ما يدخل من مساعدات إلى قطاع غزة ضئيل للغاية ولا يلبي احتياجات أهالي القطاع، مطالبين بضرورة حدوث تدخل حقيقي وفعال في هذا الشأن.
وقال أحد المتابعين إن ما يعانيه أهالي قطاع غزة من مجازر وتجويع هي جرائم ضد كل العرب والمسلمين، مؤكدا أن سكان القطاع أصحاب الحق وسينتصرون.
وتوجه مشاركون بسؤال إلى العرب والمسلمين عن شعورهم لدى الإفطار عند أذان المغرب في الوقت نفسه الذي يموت فيه أهالي غزة جوعا.