ناشطون ومؤثرون يوجهون رسائل تضامن مع غزة بمناسبة شهر رمضان (فيديو)

وجّه ناشطون ومؤثرون عبر شاشة الجزيرة مباشر رسائل تضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة بمناسبة شهر رمضان.

وقال أستاذ دراسات بيت المقدس بجامعة إسطنبول عبد الله معروف “في شهر رمضان المبارك تتجلى معاني الصمود والصبر والثبات، ولكنكم علمتم العالم أن هذه المعاني لا يُشترط أن تكون في شهر واحد”.

أما صانعة المحتوى عبير هزار فقالت “مع حلول شهر رمضان المبارك، وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها أهالينا في غزة، أتمنى أن تتوقف هذه الإبادة الجماعية نهائيا”.

وقال الصحفي والناشط منير الغول “غزة صامت قبل الجميع منذ خمسة أشهر بسبب الحرب الإسرائيلية التي طالت كل مقومات الحياة”.

بدوره، قال المدير التنفيذي والممثل الدائم لمنظمة تحسين حياة الأشخاص المتضررين من الفقر والحالات الطارئة (PVA) لدى الامم المتحدة محمد قاسم صفا “في غزة يعيش الأهالي مأساة الحرب”.

ويحل شهر رمضان هذا العام مع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن أكثر من 100 ألف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى كارثة إنسانية ودمار هائل.