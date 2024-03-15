جمهور الجزيرة مباشر: الاحتلال يستخدم المساعدات كـ”طعم” لقتل الفلسطينيين (فيديو)

أدان جمهور الجزيرة مباشر ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجزرة جديدة بحق فلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات في منطقة دوار الكويتي جنوب شرقي مدينة غزة.

وقالوا إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المساعدات كـ”طعم” لاصطياد الفلسطينيين وقتلهم.

وأكد مشاركون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر أن قتل الأبرياء واستهداف المدنيين وإراقة الدماء هي عقيدة لدى الاحتلال الإسرائيلي، لافتين إلى أن إسرائيل تمارس “إبادة بشرية وتطهير عرقي” ضد الفلسطينيين.

وانتقد مشاركون صمت المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية تجاه ما يرتكبه الاحتلال من مجازر، موضحين أن “الموقف المتخاذل” تجاه جرائم الاحتلال يدفعه لارتكاب المزيد من المجازر.

وكانت مروحية إسرائيلية استهدفت، مساء الخميس، المئات من الفلسطينيين الذين تجمعوا في منطقة دوار الكويتي انتظارًا للمساعدات بشكل مباشر ما خلّف عشرات الشهداء والجرحى.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين خلال انتظارهم المساعدات في مدينة غزة، حيث كان آخرها استهداف تسبب في استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، الاثنين الماضي، أثناء انتظارهم شاحنات مساعدات قرب دوار الكويت أيضًا.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة ولا سيما في محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 سنة.