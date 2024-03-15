جمهور الجزيرة مباشر يعلق على بيان عربي غربي حول إيصال المساعدات إلى غزة برا (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن للقناة على تطبيق تليغرام، مع البيان الأمريكي الأوروبي العربي الذي أكد أن “لا بديل عن الطرق البرية لإيصال المساعدات إلى غزة“.

وقال متابع إن “العالم أجمع يعرف أن الحل يكمن في إيصال المساعدات بريا باعتباره السبيل الوحيد لتفادي استفحال المجاعة في القطاع”.

ورأى آخر أن هذه التصريحات عبارة عن “مماطلة”، لأنهم يتحدثون عن وجوب إدخال المساعدات بريا لكنهم لا يفعلونها.

وأوضح أحد المتابعين للقناة: “نرى اليوم أمريكا تتوسل لإسرائيل من أجل ادخال المساعدات إلى أهالي غزة المحاصرين”، متسائلا: “هل يصدق العالم أن أمريكا عاجزة عن إدخال المساعدات إلى غزة برا؟”.

وقال متابع “يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عن طريق البر الذي لا بديل عنه. وبالنسبة إلى الإسقاطات الجوية فهي طريقة غير مجدية لأنها تتسبب في العديد من الحوادث علاوة على أنها مكشوفة لجيش الاحتلال الذي يتعمد استهداف كل من يقترب منها”.

وقال بيان صادر عن وزراء عرب وغربيين، الخميس، إنه “لا بديل للطرق البرية عبر مصر والأردن ونقاط الدخول من إسرائيل إلى غزة لتوصيل المساعدات على نطاق واسع”، بحسب الخارجية الأمريكية.

وصدر البيان المشترك عقب لقاء وزاري ضم وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، وقبرص كونستانتينوس كومبوس، والإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، وبريطانيا ديفيد كاميرون، والوزير بالخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، ومفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي جانيز لينارتشيتش.

وفي البيان المشترك بشأن مشاورات وزارية لدفع إنشاء ممر بحري لتوصيل المساعدات الإنسانية لغزة، أكد الوزراء على أنه “لا بديل للطرق البرية عبر مصر والأردن ونقاط الدخول من إسرائيل لغزة لتوصيل المساعدات على نطاق واسع”.