جمهور الجزيرة مباشر: بايدن يعارض اجتياح رفح صوريا فقط من أجل الانتخابات (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع ما قالته الحكومة الإسرائيلية حول إقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطة عسكرية للهجوم على رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال متابعون إن نتنياهو “لا يفكر إلا بحياته وشخصه وذاته وكيف يبني مجدًا لنفسه ويحقق أحلامه”، وينفذ “سياسته الدكتاتورية”، ويبقى خارج السجون لأطول فترة ممكنة.

واعتبر آخرون أن نتنياهو لا يأبه بأي شيء، ولا يزال يصر على اجتياح رفح رغم التحذيرات الدولية وهي المدينة التي يرتكز بها أكثر من مليون ونصف مليون نازح.

وأكد آخرون أن نتنياهو مستعد للتضحية بالجميع حتى بالأسرى الإسرائيليين في غزة من أجل مستقبله السياسي، واستمراره أطول فترة ممكن في السلطة.

وقال متفاعلون إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعارض هذا الاجتياح صوريًا فقط، لتحسين صورته التي أصبحت مهزوزة في الانتخابات الرئاسية.

وفي وقت سابق الجمعة، قال مكتب نتنياهو، “صادق رئيس الوزراء، على خطط للقيام بعملية عسكرية في رفح، والجيش يستعد لها عملياتيًا ولإجلاء السكان”، دون مزيد من التفاصيل.