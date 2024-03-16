شاب فلسطيني يوثق إصابات خطرة في أنحاء جسده ويناشد لعلاجه بالخارج (فيديو)
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16/3/2024-|آخر تحديث: 16/3/202404:58 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
وثق الشاب الفلسطيني محمد عيسى أبو علبة استهداف الاحتلال الإسرائيلي له أثناء محاولته تفقد مصابين آخرين بقصف إسرائيلي مجاور لمنطقة نزوحه في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقال عيسى في فيديو أرسله عبر تليغرام “غزة تتواصل” على قناة الجزيرة مباشر أنه أصيب بشظايا في مناطق متفرقة من جسده جراء القصف.
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وأكد الشاب الفلسطيني محمد عيسى أبو علبة، أنه يعاني من وضع صحي صعب، في ظل ضعف الخدمات الصحية وانعدام التجهيزات الطبية في مستشفيات قطاع غزة.
وناشد الفلسطيني محمد أبو علبة عبر الجزيرة مباشر، الجهات والمؤسسات المعنية بنقله لاستكمال العلاج خارج قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 31 ألفا و553 شهيدا فلسطينيا و73 ألفا و546 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر : الجزيرة مباشر