جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع حديث كاتس بشأن “ثمن” استعادة الأسرى الإسرائيليين (فيديو)

مشاركون: هذا التصريح يشير إلى مواصلة الحرب حتى بعد استعادة الأسرى

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي عبّر فيه عن استعدادهم لدفع الثمن مقابل استعادة أسراهم.

وقال متابعون إن هذا التصريح يشير إلى مواصلة الحرب حتى بعد استعادة الأسرى الإسرائيليين وهي لا تقتصر على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بل على كل فلسطيني أينما وجد.

لا تفرق بين إنسان وحجر

واعتبر متفاعلون أن هذه الحرب لا تفرق بين إنسان وحجر، بل تأتي على الأخضر واليابس حتى على البيوت والمباني والمساجد أيضًا.

وتساءل الجمهور عن مصير الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال وعن عدم رغبة إسرائيل في وقف هذه الحرب.

وقال أحد المتفاعلين إن الأشخاص المنتمين إلى الحكومة دائمًا ما يلتزمون بكل ما يمليه عليهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ورأى مشاركون أن دولة الاحتلال لا تراعي حرمة الدماء وحرمة شهر رمضان المبارك، كما استنكروا تصريحات وزير خارجيتها.