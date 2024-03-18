جمهور الجزيرة مباشر: قوات الاحتلال لا تملك أي هدف غير تدمير المستشفيات والمباني وقتل الأبرياء (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر خطنا الساخن مع اقتحام قوات الاحتلال لمجمّع الشفاء الطبي. وقال متابعون إن قوات الاحتلال لا تملك أي هدف غير تدمير المستشفيات والمباني وقتل الأبرياء.

ورأى مشاركون أن الاحتلال يدّعي وجود المقاومة في المستشفيات ليغطي على جرائمه بحق أهالي غزة.

واعتبر الجمهور أن ما فعلته قوات الاحتلال اليوم كان متوقعًا، لأن لديها اعتقاد بوجود أسرى وقيادات من المقاومة وأنفاق في مستشفى الشفاء.

وقال أحد المشاركين “هذا ليس بغريب على الاحتلال الذي يدلل بأفعاله وممارساته على أنه ضد الحياة والإنسانية، فهو من شرد الشعب الفلسطيني ودمر المباني”.

وأكد متفاعلون على أن ما تقوم به قوات الاحتلال يعتبر تجاوزًا وتعديًا على القوانين والحرمات الإنسانية والأخلاقيات، في ظل غياب الحرص العالمي على تنفيذ القرارات الدولية.

واقتحمت قوات من جيش الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، مجمّع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، وسط إطلاق نار كثيف وتحليق لطائرات مسيّرة؛ مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين.