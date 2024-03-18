هذه أبرز أمانيهم.. الجزيرة مباشر تنقل صوت أطفال نازحين في دير البلح وسط غزة (شاهد)

عبّر أطفال من مخيمات النازحين في دير البلح وسط غزة عن أملهم في وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصَر.

وأكد الأطفال عبر مقاطع فيديو، أرسلوها إلى تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، أنهم قد ضاقوا ذرعًا بالحرب والعيش في المخيمات.

وعبّروا عن رغبتهم في العودة إلى منازلهم بعد غياب استمر أكثر من خمسة أشهر.

وقال الأطفال النازحون إنهم يأملون الاتفاق على هدنة دائمة ليعودوا إلى المدارس وممارسة حياتهم الطبيعية.

وناشد الأطفال الدول العربية والمجتمع الدولي التدخل لوقف الحرب.