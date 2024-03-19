جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع دعوة لابيد إلى سحب الثقة من حكومة نتنياهو (فيديو)

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إن تصاعد الخلاف بين زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته، يعكس فشل دولة الاحتلال في تحقيق أهدافها من الحرب على قطاع غزة.

وأكد مشاركون في مقاطع فيديو، أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن دعوة لابيد إلى سحب الثقة من حكومة نتنياهو التي وصفها بأنها الحكومة الأكثر جنونًا في تاريخ البلاد، تكشف خسارة إسرائيل لحربها على غزة التي ظهرت جلية مع الفشل الاستخباراتي والعسكري الذي حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ورأى مشاركون أن نجاح مساعي زعيم المعارضة الإسرائيلية في سحب الثقة من حكومة نتنياهو يمكن أن يكون سببًا في وقف الحرب وتحرير الأسرى الإسرائيليين في غزة، مؤكدين أنه سيكون خطوة على الطريق الصحيح.