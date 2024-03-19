جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع دعوة لابيد إلى سحب الثقة من حكومة نتنياهو (فيديو)

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر أن تصاعد الخلاف بين زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته، يعكس فشل دولة الاحتلال في تحقيق أهدافها من الحرب على قطاع غزة.

وأكد مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن دعوة لابيد لسحب الثقة من حكومة نتنياهو التي وصفها بأنها الحكومة الأكثر جنونا في تاريخ البلاد، يكشف عن خسارة إسرائيل لحربها على غزة والتي ظهرت جلية مع الفشل الاستخباراتي والعسكري الذي حصل في السابع من أكتوبر.

ورأى مشاركون أن نجاح مساعي زعيم المعارضة الإسرائيلية في سحب الثقة من حكومة نتنياهو من الممكن أن يكون سببًا في وقف الحرب وتحرير الأسرى الإسرائيليين في غزة، مؤكدين أنها ستكون خطوة على الطريق الصحيح.