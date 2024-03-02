“شوكة في خاصرة نتنياهو”.. جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع ملف أسرى الاحتلال لدى غزة (فيديو)

أكد مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل الأسرى الإسرائيليين الموجودين في حوزة الفصائل الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ وذلك من أجل التخلص من أعباء ملف الأسرى لدى المقاومة.

واعتبر المشاركون أن ملف الأسرى بمثابة “شوكة في خاصرة نتنياهو” على حد تعبيرهم.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يهمه سوى مصلحته الشخصية فقط والبقاء والاستمرار على رأس حكومة الاحتلال، مشيرين إلى أن وجود الأسرى أحياء لدى المقاومة يزيد من ضغوط الشعب الإسرائيلي عليه للذهاب إلى صفقة تبادل لإطلاق سراح الأسرى ومن ثم إيقاف الحرب.

وأضافوا أن أي صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية ووقف للحرب الإسرائيلية على غزة ستقود نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة إلى المحاكمة ومنها إلى السجن سواء على قضايا الفساد المتهم بها نتنياهو بشكل شخصي أو قضايا الفشل في الحرب منذ السابع من أكتوبر وما قبلها من فشل استخباري وصولا إلى عدم نجاح حكومة الاحتلال في تحقيق أيّ من أهداف حربها على غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أمس الجمعة، مقتل 7 أسرى إسرائيليين لديها بقصف من جيشهم بعد أسابيع من فقدان الاتصال بهم، ليرتفع إجمال القتلى المحتجزين في قطاع غزة إلى 70.

وأكدت القسام، في بيان، أنها حرصت طوال الوقت على الحفاظ على حياة الأسرى، لكن أصبح واضحًا أن قيادة العدو تتعمد قتل أسراها للتخلص من هذا الملف.

وقبل الإعلان عن مقتل الأسرى الإسرائيليين الـ7، كانت تل أبيب تقدّر وجود 134 أسيرا إسرائيليا في غزة.