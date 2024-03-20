“الصحة راحت”.. طفلة غزاوية تنعى حالها بسبب الجوع (فيديو)

اشتكت طفلة في قطاع غزة لكاميرا الجزيرة مباشر حالها وما آلت إليه بعد أن خسرت الكثير من الوزن جراء الجوع والنزوح الناجم عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولكن رغم مرارة وهول الظروف في القطاع المنكوب، ارتسم على وجهها البائس ابتسامة عريضة، وهي تحكي رحلتها مع الجوع، وكيف تحولت بسببه من طفلة بدينة إلى نحيلة القوام “كنت سمينة ومليانة هالقد وصرت زي العودة”.

ونعت الطفلة البريئة حالها وما آلت إليه بسبب الحرمان من الغذاء قائلة “الصحة راحت”.

وتندرت الطفلة بابتسامتها الخجولة على الأيام الخوالي ورغد العيش قبل الحرب الإسرائيلية، مؤكدة أنها كان باستطاعتها أن تأكل كل شيء تقع يدها عليه، وتأخذ معها إلى المدرسة كل ما لذ وطاب من الطعام والشراب.

وعندما سئلت عن طعامها في الظروف الراهنة، أجابت “ما في إشي غير الخبيزة، ناكلها حاف بالمعالق بدون خبز”.

هنا في مخيمات النزوح، صغار تخلوا قسرا عن ذكرياتهم، وكبار قُهروا بعدما دُمرت حياتهم ومنازلهم، ومنذ أكثر من 5 أشهر يستمر مسلسل معاناة الهروب خوفا من القتل برصاص الاحتلال، إلى الموت البطيء، بسبب نقص الغذاء والدواء وانتشار الأوبئة، ويظل حلم كسرة خبز وجرعة ماء نظيف أقصى الأمانى.