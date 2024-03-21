جمهور الجزيرة مباشر يوجّه رسالة للأم الفلسطينية في يوم الأم (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع الأم الفلسطينية، بينما تحتفل دول العالم العربي بعيد الأم، اليوم الخميس.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 37 أمًّا يُستشهدن يوميًا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطينيان أن الاحتلال يحرم 28 أسيرة من أبنائهن، وأوضحا أن الأسيرات من بين 67 أسيرة يقبعنّ في السجون الإسرائيلية، وأعلنت مؤسستان فلسطينيتان، اليوم الخميس، أن 28 أمًّا من بين 67 أسيرة يقبعن في السجون الإسرائيلية.

وأكد المشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن الأم الفلسطينية يجب أن تتوج على تنشئتها وتربيتها لهؤلاء الأبطال سواء مقاوم أو طبيب أو مسعف أو أي شاب فلسطيني.

واعتبر الجمهور أن الأم الفلسطينية تعد رمزا للبطولة والصبر والتحمل والثبات على ما يحدث معها من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وكم من أم توفى أبناؤها أو زوجها أو أبوها أو أخوها، وهناك من فقدت عائلتها بالكامل وكم من أم فقدت في تلك الحرب الوحشية على حسب قولهم.

وقال مشاركون إن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصف قطاع غزة سوف يزيد من الألم على الأمهات وكل الشعب الفلسطيني ولابد على المجتمع الدولي والعربي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل تنفيذ الهدنة ووقف الحرب.