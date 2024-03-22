عيد الأم.. جمهور الجزيرة مباشر يوجه رسائل إلى الأمّهات في غزة (فيديو)

الهلال الأحمر الفلسطيني: جيش الاحتلال يقتل يوميا 37 أمًّا في غزة

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن مع دعوة القناة إلى توجيه رسائل إلى أمهات غزة، خصوصا بعدما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل يوميا 37 أمًّا في القطاع.

وعبر متابعون عن احترامهم وتقديرهم الكامل للمرأة الفلسطينية التي أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات والصمود أمام العقبات التي تواجهها يوميا خاصة في ظل الحرب التي يشهدها قطاع غزة.

وهنأ الجمهور جميع الأمهات في كل بقاع الأرض عامة وأمهات غزة خاصة، حيث قال مشارك “أنتن فخر للعالم بسبب تحمّلكن فقدان أبنائكن وعائلاتكن الشهداء وصبركن على الجوع والنزوح”.

وقال متفاعل “الأم الغزّية عيدها كل يوم وفخرنا ونرفع بها رؤوسنا في كل يوم فهي التي أنجبت الطفل المجاهد والطفلة التي تصبر أخاها”.

ورأى مشاركون أن الأم الفلسطينية تحملت أعباء ثقيلة بسبب ممارسات دولة الاحتلال فهي التي تبحث عن المكان الآمن والدواء والطعام في كل يوم، وهو ما أدخلها التاريخ من أوسع أبوابه، ويكفيها فخرا وشرفا أنها تلد الأبطال وتربي المجاهدين.