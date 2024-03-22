في اليوم العالمي للمياه.. جمهور الجزيرة مباشر يندد بـ”تعطيش وتجويع” غزة (فيديو)

دعا المشاركون إلى التحول من جولة الشجب والإدانة والاستنكار إلى مربع الفعل الضاغط

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استخدام “التعطيش والتجويع” سلاحًا في حربها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يهدف في المقام الأول إلى تحقيق سيناريو تهجير الفلسطينيين.

وأضاف مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر أن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني من خلال منع المياه والتجويع هي عقيدة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدف إلى تدمير كل مقومات الحياة في قطاع غزة.

وأشاروا إلى أن الاحتلال استهدف وكالة الأونروا الأممية، لأنها تمثّل مقوما أساسيا في حياة الشعب الفلسطيني، وتساهم في إغاثة الشعب وتأسيس المدارس وغيرها.

ودعا المشاركون المسلمين والعرب إلى التحول من مربع الشجب والإدانة والاستنكار إلى مربع الفعل الضاغط لوقف جريمة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.