جمهور الجزيرة مباشر يعلق على إعدام الاحتلال “كوادر طبية” في مجمع الشفاء (فيديو)

أدان مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للكوادر الطبية في مجمع الشفاء الطبي في غزة وقتل العشرات من النازحين والجرحى المحاصرين داخل المجمع.

وأكد مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر أن الاحتلال يريد تدمير البنية التحتية للقطاع الصحي في غزة ومن ثم تدمير كل ما يساعد الفلسطينيين على البقاء، مشيرين إلى أن إسرائيل تهدف إلى تهجير ما بقي من سكان القطاع على قيد الحياة.

وأضاف مشاركون أن استهداف المستشفيات والكوادر الطبية دليل على إفلاس الاحتلال على المستوى الإنساني بالنسبة للرأي العام العالمي والمجتمع الدولي الذي يشاهد لأول مرة في التاريخ اقتحام المستشفيات والإجهاز على الجرحى والمرضى والكوادر الطبية.

وكشف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي هدد بقصف وتدمير مباني مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، فوق رؤوس الطواقم الطبية ومن فيها من المرضى والنازحين.

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة، ظهر اليوم، استشهاد 5 من الجرحى المحاصرين من قبل قوات الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي لليوم السادس على التوالي دون مياه أو طعام أو خدمات صحية.