جمهور الجزيرة مباشر يعلق على تعطيش وتجويع أهالي غزة (فيديو)
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23/3/2024-|آخر تحديث: 23/3/202410:01 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن مع تعطيش وتجويع الاحتلال لأهالي غزة منذ 168 يوما.
وقال متابع إن من “المضحكات المبكيات محاولة الرئيس الأمريكي جو بايدن الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب قبل شهر رمضان خوفًا من تحرك مشاعر العرب والمسلمين خلال هذا الشهر المبارك”.
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واعتبر آخر أن سلاح التجويع والتعطيش للشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي يعتبر “دليلا واضحا على افتقار الأخير للقيم الإنسانية وقت الحروب علاوة على أنه يضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط”.
ورأى مشاركون أن إسرائيل فشلت فشلا ذريعا في الحرب، وخاصة “استرجاع أسراها ولم تحقق أي شيء على أرض الواقع وهو ما دفعها لانتهاج سياسة التجويع في حق الشعب الفلسطيني”.
المصدر : الجزيرة مباشر