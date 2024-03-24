جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع تكرار الاحتلال اقتحام مستشفى الشفاء في غزة (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر خطنا الساخن مع سؤال اليوم بشأن مواصلة الاحتلال حصاره مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة لليوم السابع وسط غموض بشأن مصير من بداخله.

وقال متابعون إن قوات الاحتلال تقتحم في كل مرة مستشفى الشفاء وتحاصر كل من فيه، وتدّعي وجود المقاومة فيه لكنها لا تجد شيئًا في النهاية.

ورأى مشاركون أن “الأعذار التي تتخذها قوات الاحتلال لتخفي أفعالها الإجرامية لا محل لها من الإعراب، وهي من وحي الخيال ولا تمتّ للواقع بصلة”.

وأوضح آخرون أن العالم اليوم بصمته واعتياده مشاهدة المجازر، ترك الشعب الفلسطيني يواجه مصيره لوحده.

وقال مشاركون إن الكيان الصهيوني مستمر في مسلسل الإجرام، وفي كل مرة يستخدم نوعًا من أنواع أسلحة الإبادة كالتعطيش والتجويع والتدمير، وهذا ليس بغريب على دولة الاحتلال التي اتخذت من الإجرام عادة.

وقال الجمهور “7 أيام ومستشفى الشفاء يتعرض للتدمير والقتل والحصار والتجويع والتعطيش والترويع، كما يوجد العديد من الكوادر الطبية والمرضى لا يُعرف مصيرهم”.