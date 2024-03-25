جمهور الجزيرة مباشر ينشدون مساعدتهم في البحث عن أقاربهم المفقودين بقطاع غزة (فيديو)

ناشد عدد من المواطنين في قطاع غزة مساعدتهم في البحث عن أقاربهم المفقودين في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وطلب المشاركون خلال مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن لـ“الجزيرة مباشر”، المساعدة من “الصليب الأحمر” والجهات المتخصصة لمعرفة مصير أقاربهم.

وقال أحد المواطنين ويدعى عبد العظيم، إن شقيقه كان يتلقى العلاج في مستشفى الشفاء إثر إصابة في قدمه، مشيرًا إلى أنهم فقدوا الاتصال به عقب مغادرته المستشفى، بعد أن أجبر جيش الاحتلال المرضى على مغادرتها.

وأشار مجد أبو عودة الذي يعيش خارج غزة إلى أنه لم يتمكن من التواصل مع أطفاله منذ 3 أشهر بعد إصابتهم جراء إحدى غارات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وعبّر المشاركون عن أملهم في التوصل لأي معلومة تخص مصير عائلاتهم، ومعرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة أم استشهدوا؟

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وكارثة إنسانية “غير مسبوقة” ودمارًا هائلًا بالبنية التحتية.