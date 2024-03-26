هكذا تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

شكك مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر في إمكانية استجابة دولة الاحتلال الإسرائيلي لقرار مجلس الأمن الصادر بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

وأكدوا أن تاريخ إسرائيل منذ عام 1948 وحتى الآن يثبت عدم استجابتها لأي من قرارات مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو غيرها.

وقال مشاركون، في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، إن هذا القرار “فاشل” لأنه لم يصدر تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

كما أن القرار حدد مدة وقف إطلاق النار بشهر رمضان فقط ومن ثم استئناف الحرب بعد ذلك، فضلًا عن شرط القرار الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة دون ذكر الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حسب المشاركين.

وثمّن آخرون القرار بوصفه خطوة من مجلس الأمن في الاتجاه الصحيح نحو وقف الحرب وإدخال المساعدات إلى القطاع، معربين عن تخوفهم من عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بقرار المجلس، وهو لم ينفذ أصلًا تدابير محكمة العدل الدولية التي صدرت ضمن الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وفي وقت سابق الاثنين، صوتت 14 دولة لصالح القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.