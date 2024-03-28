مرضى ومصابون في غزة يناشدون عبر الجزيرة مباشر السفر للعلاج بالخارج (فيديو)

تسبب الحصار المشدد على قطاع غزة، وقصف إسرائيل للمستشفيات والطواقم الطبية، في مضاعفة معاناة المرضى وجرحى الحرب، حيث لا يجدون العلاج المناسب ولا يتمكنون من السفر للعلاج في الخارج.

وناشد مرضى ومصابون من غزة عبر شاشة الجزيرة مباشر الجهات المختصة مساعدتهم في السفر للخارج لتلقي العلاج.

ويعاني المواطن أسامة محمد من شلل كامل في جسده إثر إصابته في العمود الفقري جراء قصف إسرائيلي، وأكد أنه بحاجة لعملية جراحية طارئة.

وقال الغزي نظمي إن زوجته عزيزة تعاني من مرض السرطان إذ كانت تحصل على جرعات علاجية مستمرة في القدس قبل بداية الحرب، وأكد أنها لم تحصل على أي جرعة علاجية منذ بداية الحرب، وقال نظمي إن حالة زوجته تتطور بسبب عدم حصولها على الجرعات إضافة إلى عدم توفر الغذاء المناسب لها.

أما أمجد أبو زعيتر فهو الآخر تعاني طفلته جولي من مرض نادر يؤدي إلى إصابتها بشلل نصفي وتشنجات مستمرة إضافة إلى مشاكل في النظر والسمع، مؤكدًا أن ابنته تعاني من أعراض خطرة بسبب انقطاع الدواء عنها منذ بداية الحرب.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارًا هائلًا بالبنية التحتية.