جمهور الجزيرة مباشر يطالب العرب بإنقاذ غزة من المجاعة (فيديو)

طالب مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر الدول العربية والإسلامية بحل مشكلة المجاعة في قطاع غزة، والضغط من أجل إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة والشمال.

وأكد مشاركون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر ضرورة عدم التعويل على المؤسسات الدولية ودول الغرب في تحقيق هذا الهدف، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة والغرب وأوروبا هم “شركاء لدولة الاحتلال الإسرائيلي في حربها على غزة”.

وأضاف مشاركون في معرض تعليقهم على طلب محكمة العدل الدولية من سلطات الاحتلال بفتح المعابر البرية مع قطاع غزة وإدخال المساعدات، أن كل المؤسسات الدولية ما هي إلا “أدوات في يد الولايات المتحدة وحلفائها لا سيما إسرائيل”.

وأصدرت محكمة العدل الدولية تدابير جديدة تأمر إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير بإدخال المساعدات إلى غزة، وعدم ارتكاب انتهاكات لحقوق الفلسطينيين في القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في حق الفلسطينيين.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.