جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع تصريح وزير الخارجية الفرنسي عن غزة (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع تصريح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الذي حمّل فيه إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية في غزة.

وقال الجمهور إن هذا التصريح مجرد خداع للرأي العام العربي، ولعدم تحميل مسؤولية الإبادة لفرنسا وخاصة أنها تُعَد من أكثر الداعمين للاحتلال.

ورأى متابعون أن هذا التصريح جاء لحفاظ فرنسا على علاقاتها مع دول أخرى، كما أنها تبقى مجرد مواقف بلا جدوى مثل الإدانات والاستنكارات الدولية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 30410 شهداء و71700 مصاب معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.