جمهور الجزيرة مباشر يعلّق على عدم تنفيذ قرار “العدل الدولية” بشأن غزة (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن مع مطالبة محكمة العدل لإسرائيل بإدخال المساعدات لغزة، وفتح المعابر.

وقال متابعون إنه رغم قرار مجلس الأمن بإدخال المساعدات عن طريق البر لقطاع غزة، ورغم قرار محكمة العدل الدولية لا يزال معبر رفح مغلقًا إلى اليوم بأمر من دولة الاحتلال.

ورأى مشاركون أن دولة الاحتلال لا تنصاع لأي قرار ولا لأي قيم إنسانية، فهي تريد إبادة أهالي غزة.

واعتبر مشاهدون أن الولايات المتحدة تريد استمرار الحرب، لأن خسارة دولة الاحتلال تدرج ضمن خسائرها، كما أنها لا تزال تصر على مواصلة هذه الحرب على الرغم من “الفشل الذريع” الذي شهدته إسرائيل على المستوى العسكري والاستخباري.

وتسائل الجمهور عن السبب الذي يمنع العالم من محاسبة دولة الاحتلال على الجرائم التي ترتكبها يوميًا بحق الشعب الفلسطيني.

وأصدرت محكمة العدل الدولية، الخميس، أوامر بتدابير جديدة في قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وطالبت تل أبيب بضرورة إدخال المزيد من المساعدات من غذاء ومياه ووقود وكهرباء لغزة.