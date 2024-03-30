في ذكرى يوم الأرض.. جمهور الجزيرة مباشر يشيد بصمود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم (فيديو)

أكد مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولم يفرط فيها أبدا، مشيرين إلى صمود أهالي قطاع غزة في الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي وما يتعرضون له من قصف وحصار وتجويع.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر بالتزامن مع إحياء الشعب الفلسطيني ذكرى “يوم الأرض” إن تضحيات الفلسطينيين تدحض مزاعم التفريط في الأرض التي كان يرددها البعض.

ودعا مشاركون الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التجاوب مع دعوات التظاهر في “يوم الأرض”، والخروج في مظاهرات داعمة لغزة تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وتحل ذكرى “يوم الأرض” في 30 مارس/آذار من كل عام، الذي يعود إلى عام 1976، عندما أعلن عرب 48 الإضراب العام ردا على قرار السلطات الإسرائيلية مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي في القرى العربية.

وشهدت المناطق العربية مسيرات ومواجهات أسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة واعتقال المئات.