جمهور الجزيرة مباشر: غزة ليست بحاجة إلى إنزال أمريكي بل إلى إنزال يد “الفيتو” (فيديو)

أدان مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر قتل الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني خاصة الأطفال بالتجويع، محملين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية والعرب والمسلمين المسؤولية عن المجاعة التي تضرب القطاع.

وأكد مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر أن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى الإنزال الجوي الأمريكي ولكنه بحاجة إلى أن تنزل واشنطن يدها المرفوعة بالفيتو لتعطيل كل القرارات في مجلس الأمن، الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ووقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وانتقدوا الإنزال الجوي لـ38 ألف وجبة غذائية على القطاع من الولايات المتحدة الأمريكية، متسائلين ماذا يفعل هذا العدد القليل جدا من الوجبات لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني تضربهم المجاعة في محافظتي غزة والشمال.

وقال مشاركون إن العالم كله يرى ويسمع سياسة التجويع التي تتبعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولا يحرك ساكنا؛ مما يجعله متواطئا بشكل مباشر أو غير مباشر في حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال على القطاع.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد قالت إن الأطفال في قطاع غزة يموتون ببطء تحت أنظار العالم.