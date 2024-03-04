عبر الجزيرة مباشر.. فلسطينيون يطلبون المساعدة في البحث عن أقاربهم في غزة (فيديو)

ناشد عدد من الفلسطينيين عبر الجزيرة مباشر المنظمات المتخصصة مساعدتهم في البحث عن أقاربهم بعد فقدانهم جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال أحد المشاركين عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر إنه يعيش خارج فلسطين وفقد الاتصال مع عائلته منذ نزوحهم إلى رفح، مشيرا إلى ان والدته في مخيم الشاطئ لكنها لم تستطع التواصل معهم.

وقالت إحدى السيدات إن زوجها “حسين” فقد أثناء عبوره للممر الآمن في دير البلح بحثا عن غذاء لعائلته، وطلبت المساعدة للبحث عن زوجها إذ انه هو المعيل الوحيد لها ولبناتها.

وأكد محمود شبلاق الذي يبحث عن عمه وأبنائه، أنهم تم اعتقالهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من منطقة الجوازات بتاريخ 6 فبراير/شباط الماضي.

وقال المشاركون إنهم يريدون الاطمئنان على ذويهم ومعرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة أو قيد الاعتقال أو استشهدوا.