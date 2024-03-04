عبر الجزيرة مباشر.. فلسطينيون يطلبون المساعدة في البحث عن أقاربهم في غزة (فيديو)
مدة الفيديو 03 minutes 12 seconds
4/3/2024
ناشد عدد من الفلسطينيين عبر الجزيرة مباشر المنظمات المتخصصة مساعدتهم في البحث عن أقاربهم بعد فقدانهم جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال أحد المشاركين عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر إنه يعيش خارج فلسطين وفقد الاتصال مع عائلته منذ نزوحهم إلى رفح، مشيرا إلى ان والدته في مخيم الشاطئ لكنها لم تستطع التواصل معهم.
اقرأ أيضاlist of 4 items
آلاف المغاربة يتظاهرون تنديدا بالحرب على غزة (فيديو)
“لو طالب بإطلاق سراح الرهائن لبنوا له ضريحًا”.. أمريكي ينتقد التعامل الغربي مع إحراق جندي نفسه لأجل غزة
طالب بإقامة دولة فلسطينية.. أولمرت: نتنياهو وبن غفير وسموتريتش يدعمون العنف في الضفة الغربية
وقالت إحدى السيدات إن زوجها “حسين” فقد أثناء عبوره للممر الآمن في دير البلح بحثا عن غذاء لعائلته، وطلبت المساعدة للبحث عن زوجها إذ انه هو المعيل الوحيد لها ولبناتها.
وأكد محمود شبلاق الذي يبحث عن عمه وأبنائه، أنهم تم اعتقالهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من منطقة الجوازات بتاريخ 6 فبراير/شباط الماضي.
وقال المشاركون إنهم يريدون الاطمئنان على ذويهم ومعرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة أو قيد الاعتقال أو استشهدوا.
المصدر : الجزيرة مباشر