فلسطينيون يطلبون العلاج خارج قطاع غزة بعد إصابتهم جراء قصف الاحتلال (فيديو)

ناشد فلسطينيون مصابون إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، الجهات المعنية مساعدتهم في السفر إلى الخارج لتلقي العلاج بسبب عدم توفر الرعاية الصحية في القطاع.

وقال الطفل عبد الرحمن، الذي تعرض لإصابة في قدمه، إنه قد أجرى 3 عمليات جراحية لقدمه لكنها باءت بالفشل جميعها، وقال “أنا ايش ذنبي لما طخوني أنا طفل بدي أعيش حياتي زي الأطفال”.

وناشد عبد الرحمن مساعدته في السفر إلى الخارج لإجراء عملية جراحية قبل أن يضطر لبتر قدمه.

وأكد الفلسطيني جميل بأنهم تعرضوا لقصف إسرائيلي أدى إلى بتر قدميه، وإصابة عدد من أفراد عائلته. وأشار إلى أنه أصيب منذ 90 يوما ولكنه لا يتلقى العلاج اللازم.

وطلب جميل ممن يستطيع مد يد العون مساعدته في السفر إلى خارج القطاع لتركيب أطراف صناعية تساعده على الحركة مجددا.

ودعا الطفل محمود إلى توفير العلاج لجده الذي يعاني من أمراض القلب وانسداد الشرايين بعد توقف المستشفيات عن العمل في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة اليوم الاثنين إنه خلال 150 يوم من العدوان الاسرائيلي المتواصل قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 364 كادرا صحيا واعتقلت 269 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات في خان يونس وشمال غزة.

ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 155 مؤسسة صحية وأخرجت 32 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة واستهدفت 126 سيارة إسعاف لاخراجها عن الخدمة.