150 يومًا من الحرب.. كيف تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع مأساة قطاع غزة؟ (فيديو)

“الجميع مسؤول عن كل ما يحدث في غزة”

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن مع مرور 150 يومًا من الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

وقال متابعون إنهم تفاعلوا عبر نشر المجازر التي يرتكبها الاحتلال على منصات التواصل الاجتماعي كما حاولوا نشر القضية الفلسطينية وتوعية الناس بها.

وقال أحد المشاركين “آلامنا كانت كبيرة ودموعنا كانت غزيرة وأسفنا لا حدود له عند متابعتنا بكل لوعة ما يحدث للشعب الفلسطيني البريء من قتل وتشريد وانتهاك”.

وأضافت ثلة من الجمهور “الجميع مسؤول عن كل ما يحدث في غزة وإذا استمر صمتنا سيواصل نتنياهو قصفه للأهالي بل سيوسع النطاق”.

وفي خضم هذه التفاعلات عبر أحد المتفاعلين عن دعمه لغزة عبر امتناعه عن التصويت للرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات القادمة وذلك بسبب دعمه لإسرائيل.

وأكد مشاركون على أنهم تفاعلوا مع غزة بدموع الحزن عند قصفهم وبدموع الفرح عند تكبيد المقاومة خسائر للاحتلال.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 30534 شهيدًا و71920 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.