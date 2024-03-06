جمهور الجزيرة مباشر يعلق على اعتقال 6 أسرى بينهم حنان البرغوثي المفرج عنهم أخيرا

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع اعتقال الاحتلال لـ6 أسرى محررين، بينهم حنان البرغوثي التي أفرج عنها مؤخرا.

ورأى متابعون أن إسرائيل لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية وغايته الأساسية هي تحقيق أهدافه والعودة الى سيرته الأولى.

وقال متفاعلون إن هذا الأمر كان متوقعا من الاحتلال باعتباره غير مهتم بالعهود والمواثيق الدولية ويحب دائما صنع الانتصارات الوهمية مهما كلفه الأمر.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة حنان البرغوثي، وعددا من الأسرى المحررين الآخرين خلال حملة اعتقالات شنتها صباح الثلاثاء.

وفي بلدة كوبر قرب رام الله، نفذ جيش الاحتلال حملة اعتقالات طالت سيدات بينهن إيمان نافع زوجة عميد الأسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي، وشقيقته حنان البرغوثي المفرج عنها في صفقة التبادل الأخيرة مع حركة حماس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر مؤمن البرغوثي والأسير المحرر محمد عطيوي وباجس برغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله ومنى البرغوثي من بلدة عابود شمال غرب رام الله.

والأسيرة المحررة حنان البرغوثي، التي لها 4 أبناء أسرى وهي شقيقة نائل البرغوثي أقدم أسير في سجون الاحتلال، تم إطلاق سراحها ضمن صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي الأخيرة.