جمهور الجزيرة مباشر يعلق على تصريحات مدير الصحة العالمية عن أطفال غزة (فيديو)

تفاعل مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر مع تصريح مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الأطفال الذين نجوا من القصف في قطاع غزة “قد لا ينجون من المجاعة”.

وطالب مشاركون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر الدول العربية والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات لقطاع غزة وخاصة المناطق في الشمال.

واستنكر المشاركون استخدام الاحتلال الإسرائيلي لسياسة التجويع ضد الأطفال للضغط على حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في المفاوضات.

وانتقد مشاركون إلقاء بعض الدول مساعدات من الجو، قائلين إنها لا تكفي حاجات أكثر من مليون فلسطيني في شمال قطاع غزة.

وقال المشاركون إن الولايات المتحدة قادرة على إدخال المساعدات رغمًا عن إسرائيل إذا أرادت ذلك.