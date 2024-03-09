“ليس لتقديم المساعدات”.. جمهور الجزيرة مباشر يشكك في نوايا واشنطن بإنشاء ميناء مؤقت في غزة (فيديو)

شكك مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر في نوايا الولايات المتحدة الأمريكية من إنشاء ميناء بحري مؤقت على سواحل غزة ضمن ممر مائي تعتزم أمريكا ودول أوربا تدشينه لإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأكد عدد من المشاركين في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر أن هناك 8 معابر برية تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها إدخال المساعدات إلى القطاع عبرها إن أرادت، فلماذا تذهب إلى بناء ميناء؟

وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي بالمال والسلاح والمواقف السياسية ومنعت وقف إطلاق النار باستخدام حق النقض الفيتو عدة مرات، فكيف لها أن تقدم مساعدات للشعب الفلسطيني وهي من تدعم قتله وتهجيره؟

“النوايا الخفيّة”

وذهب مشاركون إلى أن هناك نوايا خفية من وراء انشاء هذا الميناء منها وجود آبار غزة قبالة سواحل غزة يريد الأمريكان السيطرة عليها. وفق تعبيرهم.

ورأى آخرون أن الممر المائي المزمع إنشاؤه قد يكون الهدف منه تهجير الفلسطينيين عبر البحر إلى أوربا ومنها إلى دول أخري، بعد أن رفضت مصر تنفيذ مخطط التهجير إلى سيناء على حد قولهم.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن اعتزام بلاده بناء ميناء بحري مؤقت على سواحل قطاع غزة من أجل تسهيل وصول المساعدات للشعب الفلسطيني، فيما أعلن البنتاغون الخطة الزمنية لإنشاء هذا الميناء والتي قد تصل إلى شهرين، ليدخل إلى غزة عبر الميناء مليونا (2000000) وجبة غذائية يوميا.