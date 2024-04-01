“توقف قلبها 4 مرات”.. والدة طفلة تناشد عبر الجزيرة مباشر لعلاجها خارج غزة (فيديو)

ناشدت والدة الطفلة الفلسطينية ماريا اليازجي الجهات المعنية سرعة التدخل لنقلها لإجراء جراحة عاجلة خارج قطاع غزة بسبب سوء حالتها الصحية، وانعدام الإمكانيات الطبية داخل القطاع وهو ما لا يسمح بإجراء الجراحة داخل غزة.

وقالت شيماء اليازجي والدة الطفلة في فيديو أرسلته إلى “غزة تتواصل” عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر إن ابنتها تعاني من التهابات شديدة في الصدر وتحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة في الرئتين، وقد نصح الأطباء بضرورة سفرها للعلاج من أجل إنقاذ حياتها إذ لا يمكن إجراء هذه الجراحة في مستشفيات قطاع غزة.

وأضافت أن الطفلة توقف قلبها 4 مرات، وحالتها تسوء يوما بعد يوم، مناشدة الجهات المعنية سرعة التدخل من أجل إخراجها من غزة لإجراء الجراحة لأن “كل لحظة بتفرق معها”.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربًا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية، ودمارا هائلا بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.